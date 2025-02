Tvplay.it - Addio Vlahovic, la Juve ha deciso: scelto già il sostituto

In casa, in attesa della prossima sfida di campionato contro il Como, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Dusan.Lantus di Thiago Motta, di fatto, è sicuramente tra le squadre più sotto la luce dei riflettori sia dei media che dei tifosi. Dal nuovo corso della ‘Vecchia Signora’, infatti, si aspettava sicuramente qualcosa di più., lahagià il(Ansa Foto) tvplay.itIl team bianconero, almeno per il momento, è fuori dal primissimo obiettivo di questa stagione, ovvero qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Lantus di Thiago Motta, infatti, è quinta in classifica a due punti dal quarto posto, occupato ancora dalla Lazio di Marco Baroni.Tuttavia, dopo il calciomercato ed il successo di domenica scorsa dell’Allianz Stadium contro l’Empoli, in casa bianconera c’è sicuramente più fiducia per quanto riguarda il prosieguo della stagione in corso.