Tvplay.it - Addio Juve, Vlahovic sarà il numero 9 di un’altra Big: pre accordo!

Leggi su Tvplay.it

L’esperienza di Dusanin magliasembra ai titoli di coda. La società è ancora al lavoro per sbarazzarsene. Il calciomercato invernale è ormai finito ma già si pensa alla prossima stagione e il futuro di alcuni big è in forte bilico. Una delle squadre che potrebbe cambiare molto è senza dubbio lae molto ovviamente dipende dai risultati di campo. Senza Champions League potrebbero andare via diversi big, sia in campo che nell’area tecnica con anche Motta e Giuntoli in forte rischio.il9 diBig: pre! (Lapresse) TvPlayIl club bianconero sta avendo alti e bassi e c’è preoccupazione che la squadra non raggiunga l’obiettivo minimo della qualificazione Champions con il quarto posto. Tra i giocatori in bilico c’è sicuramente Dusan, giocatore con una situazione contrattuale tutt’altro che stabile: l’attaccante serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 ma al momento c’è grande distanza per il rinnovo e anzi non c’è alcun