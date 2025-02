Tvplay.it - Addio Atalanta, Gasperini beffato ancora una volta: tecnico gelato

Ildella Dea incassa il colpo, continua il periodo buio: il retroscena.Dire che gli ultimi giorni vissuti dall’e da Gian Pierosono stati da dimenticare è un eufemismo. Prima il pareggio con il Torino, che di fatto allontana la Dea dalla lotta per lo scudetto, e poi la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna. Due risultati negativi, tra i quali c’è stata la notizia che forse non avrebbe mai voluto sentire nessuno dell’ambiente nerazzurro.una(LaPresse) tvplay.it“Di Maldini e Posch, già allenati e preparati, abbiamo bisogno perché in dieci giorni c’è cascato il mondo perdendo sei giocatori di cui tre a rischio per la stagione”, ha commentato ildell’riferendosi in particolare agli stop di Scalvini e Scamacca, che diconoalla stagione.