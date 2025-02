Ilrestodelcarlino.it - Addio all’urbanista Umberto Venturi. Firmò l’ambizioso piano regolatore

C’è stato un tempo in cui, in tema di urbanistica nulla si sarebbe mosso a Reggio senza prima avere ascoltato il suo parere, spesso dirimente. Anni in cui la nostra città coltivava visioni e pareva puntare all’eccellenza provando ad uscire dall’atavico provincialismo che la contraddistingue. Gli anni di, autore deldei primi anni ’80, apprezzato in modo trasversale. Il noto professionista è morto lunedì a Villa Verde, dove era ricoverato per la malattia che da tempo lo affliggeva., scomparso alla soglia degli 80 anni, aveva iniziato il suo rapporto con l’Amministrazione cittadina quale responsabile del settore urbanistico dell’intero comprensorio. Esperienza che lo aveva poi portato, sindaco Ugo Benassi, alla guida del Assessorato. Durante la sua gestione arrivò il citato Prg, da taluni definito "consociativo", ma che lo stesso ingegnere preferiva considerare, come disse in un’intervista al Carlino del 2012, "sottostante a un governo pubblico del territorio, a un controllo" prima, erano sempre parole sue, "della liberalizzazione selvaggia".