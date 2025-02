Dayitalianews.com - Addio all’Aga Khan, fu il ‘padre’ della Costa Smeralda

Introdusse un angolo di Sardegna nel ‘jet set’ internazionaleal padre. L’AgaIV, leader dei musulmani ismailiti del mondo, uno degli uomini più ricchi del mondo che ha unito l’impresa alla filantropia; è morto a Lisbona scrive il New York Times all’età di 88 anni.La sua morte è stata confermata dal suo ‘AgaDevelopment Network’ in un post su X e non è stata fornita alcuna causa.Agaera tra gli uomini più ricchi del pianeta (il suo patrimonio è stimato fino a 13 miliardi di dollari) e creò il mito, partecipando al suo sviluppo. A lui si deve lo sviluppo di Porto Cervo. Il porto vecchionota località del jet set internazionale risale al 1962, quando il principe Karim AgaIV, affascinato dalla bellezza di questo tratto di, decise di acquistare i terrenizona e, assieme allo scenografo svizzero-francese Jacques Couelle, poi affiancato dall’architetto Luigi Vietti e in seguito, ma solo in parte, dall’architetto Michele Busiri Vici, per realizzare un sito turistico.