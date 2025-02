Ilgiorno.it - Addio a mastro Geppetto. Dopo cinque anni di liceo arrivano anche le ragazze

Chi pensa che la filiera del legno e dell’arredo sia materia esclusivamente maschile si dovrà ricredere. Chiara Dell’Oca, 19, arriva tutti i giorni da Cantù ed è iscritta all’Its. Proviene dalscientifico, sfatando un altro luogo comune sui cosiddetti legnamè. Non è la sola,se le, come nel suo caso, sono soprattutto iscritte ai corsi di specializzazione post diploma, che offrono sbocchi nella progettazione e nel marketing, perché per le famiglie è difficile accettare una carriera al femminile da falegname. Ma ormai è solo un luogo comune. "Mi sono sempre piaciute le occupazioni manuali e neglidelho capito che alcune materie teoriche non mi ispiravano poi tanto – racconta Chiara, allontanandosi da una macchina squadratrice –. Ora devo capire cosa mi piace di più, se buttarmi sulla pratica o stare a disegnare dietro un computer in ufficio, ma ho ancora tempo per pensarci.