Addio a Karim Aga Khan l’ideatore della Costa Smeralda

Si è spento questa notte, all’età di 88 anni,Aga. Quarantanovesimo Imam dei musulmani sciiti ismailiti, il principe è morto a Lisbona, dove aveva sede la sua fondazione. A comunicarlo lo staff dell’Agadevelopment network, in una nota diffusa anche via social: “Sua Altezza il principeAl-Hussaini, AgaIV, 49esimo Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto, è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia. Seguirà l’annuncio del suo successore designato”. A ricordare il principe e il suo legame con la Sardegna, Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, ed ex governatore: “Una figura straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nella storiaSardegna.