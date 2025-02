Sport.quotidiano.net - Adamant, ecco i mini abbonamenti. Cresce l’attesa per i nuovi calendari

Dopo due giorni di riposo, l’si ritrova questa mattina in palestra per avvicinarsi alla seconda fase del campionato, che partirà nel weekend del 15 e 16 febbraio. I biancazzurri si alleneranno fino a venerdì, quando nel pomeriggio al palasport è prevista un’amichevole contro Ozzano, poi staccheranno di nuovo la spina un paio di giorni, per ritrovarsi definitivamente all’inizio della prossima settimana e tuffarsi in una nuova fase della stagione. Dodici partite, da qui fino alla fine di aprile, contro le squadre arrivate nei primi sei posti nel girone C, quello emiliano-lombardo: saranno trasferte lunghe, quelle che l’affronterà nei prossimi due mesi e mezzo, contro Sangiorgese, Iseo, Mantova, Pizzighettone, Gardone e Social Osa Milano. Tutte squadre temibili, ma l’dell’ultimo mese non deve avere timore di nessuno, consapevole di aver ritrovato la brillantezza e la compattezza dei giorni migliori.