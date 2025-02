Lapresse.it - Achille Lauro su Ferragni e Fedez: “Lascio gossip a chi ha solo quello per esistere”

Leggi su Lapresse.it

“In questo momento così belloila chi haquesto per. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e non seguo il, non mi piace, non mi appartiene “. Lo ha dettoin conferenza stampa a Milano in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo, rispondendo a una domanda sulla vicendae il flirt con l’imprenditrice influencer attribuitogli da Fabrizio Corona. “Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”, ha aggiunto il cantautore romano, che sarà all’Ariston in gara con il brano ‘Incoscienti Giovani’.Corona ad: “Parli di violenza sulle donne per ripulirti l’immagine”Quasi immediata la risposta di Fabrizio Corona ad