Lettera43.it - Achille Lauro schiva il gossip e parla di violenza sulle donne: Corona lo attacca

Leggi su Lettera43.it

Fabrizio, nel raccontare del tradimento di Fedez a Chiara Ferragni, ha poi tirato in ballo, additato come presunta frequentazione nascosta proprio dell’influencer. Una frase che, giorni dopo, è stata commentata dallo stesso cantante, che si sta preparando a tornare sul palco del Teatro Ariston, in gara a Sanremo 2025., a chi gli ha chiesto di commentare la storia di Fedez e Chiara Ferragni, ha risposto: «In questo momento così bello lascio ila chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace» il. Poi l’affondo: «Sitanto die bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso».contro: «Retorica woke per pulirti l’immagine»Fabrizio(Getty Images).