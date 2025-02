Achille Lauro rompe il silenzio sulla storia con Chiara Ferragni | Anche questa è violenza contro le donne

Leggi su Open.online

Una partecipazione al Festival di Sanremo da favorito, un nuovo disco in uscita, due date al Circo Massimo di Roma (29 giugno e 1 luglio), ma dioggi si parla soprattutto perché è al centro di un affare di gossip che ha inevitabilmente catturato l’attenzione della stampa nazionale: la presuntacon, che sarebbe avvenuta quando ancora era in piedi il matrimonio tra l’influencer e Fedez. Liason svelata da Fabrizio Corona negli ultimi giorni su Instagram. Durante la conferenza stampa pre-festival l’argomento non si poteva dribblare, e cosìha risposto ai giornalisti: «Grazie al cielo vivo in un mondo fatto di sognatori, di grandi passioni e lascio questi gossip che non mi appartengono a chi ha solo questo per esistere». In pratica una dizione a metà strada tra un «no-comment, pensiamo alla musica» e un attacco frontale a Fabrizio Corona.