Tpi.it - Achille Lauro rompe il silenzio su Fedez e Ferragni: “Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”

ilsue ChiaraDopo giorni di indiscrezioni e presunte rivelazioni,ilsue Chiara.Il cantante, infatti, è stato additato da Fabrizio Corona come il presunto amante dell’influencer quando quest’ultima era ancora sposata con il rapper.In una conferenza stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025,ha affrontato l’argomento dichiarando: “C’è chi ha lanciato ile vive di quello. E grazie a Dio, io vivo ancora nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori. E vivo alienato nel fare tutti i miei progetti, sono concentrato su. Ilnon lo seguo e non mi piace, sinceramente. Cerco di lasciare ila chi haper. Lo trovo qualcosa che non mi rispecchia.