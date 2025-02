Ilgiorno.it - Achille Lauro risponde sui tradimenti di Chiara Ferragni e Fedez: “Lascio i gossip a chi ha solo questo per esistere”

Milano –rompe il silenzio ma non entra nel merito sulla presunta relazione, sbandierata da Fabrizio Corona, che lui avrebbe avuto conquando era spostata con. “Inmomento così bello, cerco di lasciare ila chi haper. Per fortuna vivo ancora in un mondo di sogni, di sognatori, di grandi passioni, alienato nei miei progetti: non seguo ile non mi piace”. E riguardo a tutta l’attenzione mediatica riservata alla vicenda ha aggiunto: “Si parla tanto di violenza sulle donne,non è così diverso”. Il cantante, concorrente al Festival di Sanremo di quest’anno, ha incontrato la stampa milanese per presentare il progetto sanremese legato al brano inedito “Incoscienti Giovani”. Sulla vicenda Ferragnez ha concluso affermando che “è uno spreco parlare diin un percorso di un anno che stiamo facendo da un anno a questa parte.