Bergamonews.it - Achille Lauro: presente per la quarta volta sul palco dell’Ariston

Personaggio iconico, vestito sempre in maniera stravagante e con una personalità pazzesca:torna a Sanremo dopo lo stop del 2022. Cosa ci porterà quest’anno? Sarà in grado di lasciarci sbalorditi come nelle edizioni precedenti? La sua storia, tutta la sua carriera nella kermesse sanremese ed anticipazioni sulla serata cover.De Marinis, in arte– ispirato dall’omonimo armatore e sindaco di Napoli dal 1952 al 1957 e per pochi mesi nel 1961 – è nato a Verona nel 1990 e cresciuto a Roma.Nel 2014, ha pubblicato il suo primo album in assoluto: “Idol Immortale”, seguito poi dagli album “Dio C’è” (2015), “Ragazzi Madre” (2016), “Pour L’Amour” (2018) e “1969” (2019). In quest’ultimo anno, è stato uno dei co-conduttori ad Extra Factor ed ha partecipato per la primaa Sanremo con “Rolls Royce”, classificandosi al nono posto.