Romadailynews.it - Achille Lauro, in attesa del Festival di Sanremo, annuncia la nuova data al Circo Massimo – 1 luglio 2025

In gara al 75°dicon INCOSCIENTI GIOVANIDopo il grande successo dell’annuncio del suo primoL’evento live delraddoppia con una29 GIUGNO1°A pochi giorni dall’inizio deldi, che lo vede in gara con Incoscienti giovani (Warner Music Italy), e il grande successo dell’annuncio del suo primo, l’imperdibile evento live delraddoppia ela secondadel 1°. Uno show speciale nel monumentale tempio musicale della stagione estiva della Capitale dove verrà presentato al pubblico tutto il suo nuovo mondo musicale, contenuto nel settimo album in prossima uscita.Da icona trap a star spregiudicata in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica e non solo,si prepara a calcaremente il palco dell’Ariston e a tornare per la quinta volta dopo le tre partecipazioni in gara del 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica e quella del 2021 come super ospite, portando la ballad Incoscienti giovani, ispirata a una storia vera, nata ai bordi del grande raccordo anulare della Capitale.