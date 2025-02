.com - Achille Lauro concentrato su Sanremo 2025: «Il gossip lo lascio a chi non ha altro»

Cosa ha raccontatoche ha incontrato la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di, dal duetto con Elodie ai prossimi progetti al chiarimento sul caso che lo vede coinvolto con Fedez e Chiara FerragniA pochi giorni dall’inizio del Festival di, che lo vede in gara con Incoscienti giovani (Warner Music Italy), e il grande successo dell’annuncio del suo primo Circo Massimo, l’imperdibile evento live delraddoppia e annuncia la seconda data del 1° luglio. Uno show speciale nel monumentale tempio musicale della stagione estiva della Capitale dove verrà presentato al pubblico tutto il suo nuovo mondo musicale, contenuto nel settimo album in prossima uscita. I biglietti sono disponibili di oggi 5 febbraio sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.