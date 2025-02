Lapresse.it - Achille Lauro: “A Sanremo porto i giovani tormentati della periferia”

è pronto pere non lo preoccupa certo il gossip che lo ha investito per la vicenda Ferragnez. “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e non seguo il gossip, non mi piace e non mi appartiene”, ha tagliato corto ma in modo netto in conferenza stampa a Milano, rispondendo a una domanda sul presunto flirt con l’imprenditrice influencer attribuitogli da Fabrizio Corona. L’artista romano è concentrato sulla sua musica e sui progetti in cantiere e naturalmente sul Festival, dove porta in gara il brano ‘Incoscienti’. “Ho scritto gli accordi al pianoforte due anni fa, parlamia storia, deicresciuti al bordo del Grande Raccordo Anulare, merita un grande palco come quello di”, spiega, che racconta con entusiasmo del nuovo album in arrivo prima dell’estate, anche quello influenzato dal cantautoratoCapitale, da Califano a Baglioni passando per Venditti.