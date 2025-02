Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 5 febbraio: Giovanni Pessinotto, David Adiele ed altre ricorrenze

edricorrenzeNovantuno presenze in Serie A tra Udinese e Roma. Tre stagioni nella Capitale:è il centenario dalla nascita diPerissinotto. Il centodecimo invece da quella di Ugo Ceresa, 71 gare nel massimo campionato tra l’Alessandria e i giallorossi. Compie ottant’anni Fernando Benatti, il quale indossò principalmente l maglie di Messina e Ternana. Il 5del 1955 nasce invece per, che con la Nigeria festeggiò la Coppa d’Africa del 1980.P.S. Il ‘Maradona dei Carpazi’. Federico Buffa in ‘Storie mondiali’ lo definì anche ‘Futbalist de Raza’. Quanti titoli in patria e in Turchia (senza dimenticare la Supercoppa europea con lo Steaua e la Coppa delle Coppe del 2000). Ha vinto anche con Real Madrid e Barcellona: il 51965 è nato Gheorge Hagi.