AC MILANO Accordo di prestito completo per il Joao Felix del Chelsea

2025-02-04 17:55:00 Ecco quanto riportato poco fa:AC Milan ha confermato la cattura dicon undidal.L’attaccante del Portogallo rimarrà a San Siro fino alla fine della stagione dopo essere stato frustrato dalla mancanza di opportunità sotto Enzo Maresca.è stato utilizzato principalmente nella “squadra di Coppa” dele ha fatto solo tre partenze in Premier League.Firmato e sigillato #Sempremilan #Dnacmilan pic.twitter.com/jefjk4mp6k– AC Milan (@acmilan) 4 febbraio 2025La carriera nomade del 25enne continua conche paga una tassa dida 5 milioni di sterline per i prossimi cinque mesi mentre copriranno anche i salari del giocatore.firmò per ilnell’agosto 2024 dall’Atletico Madrid e espresse il suo desiderio di forgiare una carriera allo Stamford Bridge dopo anni di rimbalzare da un club all’altro.