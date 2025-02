Ilrestodelcarlino.it - Abusi su una 14enne, marocchino a giudizio

Accusato di violenza sessuale su una, sarà processato con il rito immediato l’imputato, un 25enneche era stato arrestato poche ore dopo i fatti che tuttora si trova in carcere. È quanto ha deciso ieri il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Macerata. L’episodio era avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 agosto, a Civitanova. Vittima una giovanissima dell’Anconetano che era arrivata in città per trascorrere la serata in un locale del lungomare, accompagnata dal nonno, insieme con una sua amica. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in udienza dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, il 25enne, con violenza e minacce, colpendo la ragazzina al braccio con due pugni e costringendola a terra, in ginocchio, la avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale con lui, approfittando del fatto che la ragazza avesse assunto alcolici, sia prima del loro incontro che dopo, insieme, in un bar, e cocaina, che lui stesso le avrebbe offerto.