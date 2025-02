Calciomercato.it - Abraham risponde presente in Milan-Roma: tra presente e futuro, il punto sull’inglese

L’attaccante ha trovato la rete che ha portato i rossoneri in vantaggio. Una rete importante per il calciatore contro la sua ex squadrain: tra, il(LaPresse) – Calciomercato.itSono bastati sedici minuti alper trovare il vantaggio nei quarti di finale di Coppa Italia, contro la. I rossoneri si sono portati sull’uno a zero grazie a Tammy, per il classico gol dell’ex. L’inglese ha realizzato una rete da vero centravanti, incornando perfettamente e battendo Svilar su cross al bacio di Theo Hernandez.Nella serata in cui Santiago Gimenez potrebbe fare il suo esordio con la maglia rossonera (il nazionale messicano è in panchina così come Riccardo Sottil e Joao Felix), Tammy, trovando il settimo centro stagionale.