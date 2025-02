Calciomercato.it - Abraham fischiato dopo la doppietta: la risposta dell’inglese ai tifosi della Roma

Leggi su Calciomercato.it

Ecco cosa è successo nel secondo tempo al momentosostituzione: protagonista l’attaccante e i suoi ex sostenitorila: laai(LaPresse) – Calciomercato.itFinisce tra i fischi la partita di Tammy. Ladel centravanti inglese non è chiaramente andata giù ai suoi ex, che lo hannoal momentosostituzione.Il gruppo nutrito di sostenitori, posizionati nel terzo anello verde, ha dunque preso di mira l’attaccante, che ha deciso di rispondere.ha così mimato il gestocoppa, con le mani in cielo. Quella coppa, la Conference League, che l’inglese ha vinto con i giallorossi di Jose Mourinho e in quella circostanza, ovviamente esultarono insieme. Il numero 90 ha voluto dunque ricordarglielo.