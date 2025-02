Internews24.com - Abraham e il gesto a Lautaro nel derby: il rossonero sbeffeggia Martinez, ma alla fine…

di Redazionehatomentre il Milan era in vantaggio nelcontro l’InterLa rubrica Bordo Cam ha scavato tra gli episodi di Milan Inter, avvenuti durante ildi domenica scorsa. Le telecamere di DAZN hanno ricostruito un siparietto avvenuto durante ilMilan Inter, l’attaccanteTammyha infattitomentre i rossoneri conducevano per 1-0 la partita di San Siro.Poi il capitano dell’Inter con Mkhitaryan ha chiesto spiegazioni al direttore di gara Chiffi. C’è però qui l’autogol del centravanti inglese: come si vede bene dalle immagini, infatti,fa cenno adel risultato in corso in quel momento, 1-0 per il Milan.lo sbologna con una pacca sul petto e ildi andarsene. Da come poi è finita la partita, forse l’inglese ha cantato gioia troppo presto, visto il finale con il gol di De Vrij che ha riportato in parità la sfida del Meazza.