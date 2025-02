Gqitalia.it - Abbiamo provato un allenamento di Corework e abbiamo sentito lavorare ogni muscolo del nostro corpo, anche quelli dimenticati

Leggi su Gqitalia.it

Ve lo possiamo assicurare, undifadavvero tutti i muscoli delche avevi dimenticato di avere. Loper voi nella sede milanese di via Abbondio Sangiorgio 20, zona Sempione, una delle due location dove si trovano i Fitness Pilates Studios per poter svolgere questoad alta intensità.Dal 2017ha portato in Italia una pratica di fitness pilates, che si ispira al pilates classico ma che integraelementi cardio con un basso impatto sulle articolazioni. Questo tipo dipermette, in classi di 50 minuti, di migliorare flessibilità, postura e resistenza in modo sicuro.I benefici del pilates sono tanti, ma cosa scegliere tra pratica alibero o con i macchinari?Fare pilates fa bene e i suoi benefici avvengono a livello profondo poiché si va asui muscoli stabilizzatori.