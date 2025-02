Abbaia chi molla! L’incredibile performace di Augusta Montaruli FdI a Tagadà | Bau bau… bau… bau bau! – Il video

Leggi su Open.online

Ha detto letteralmente «bau bau», anzi l’ha ripetuto più volte, la deputata melonianaal dem Marco Furfaro, che lì per lì non ha capito se quella scena se la fosse sognata o meno. E invece è tutto vero quello che succede nello studio disu La7, dove si discute dell’informativa del ministro Piantedosi sul caso Almasri. La conduttrice Tiziana Panella fa una domanda al parlamentare del Pd, ma all’improvviso intervienecon quel «bau bau» diventato rapidamente virale sui social. E facendo riferimento a una sua precedente battuta,continua restando in tema: «Cuccia del cane. Visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane».Lo scontro in studioFurfaro prova a rispondere, maè inesorabile: «Bau bau, bau.