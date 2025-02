Sport.quotidiano.net - A2 femminile. Blitz della Feba Bagalier a Bolzano. Melappioni: "Fatta una gara di sostanza»

"Le ragazze si sono superate". È più che soddisDonatella, coachCivitanova, per la vittoria ache ha fruttato 2 punti nella 17ª giornata di A2 di basket. "Abbiamo fatto – aggiunge – unadi molta, abbiamo lavorato bene mettendo in pratica quanto preparato in fase difensiva". Le civitanovesi hanno vinto 57-64 ed è un successo importante per la salvezza e per il morale. "Le ragazze – spiega – sono state attente: siamo andate in vantaggio con il primo canestro, abbiamo rischiato qualcosina negli ultimi tre minuti, poi nonostante avessimo Mini e Bocola con quattro falli, ho deciso di tenerle in campo. Sofia Binci è stata superlativa e negli ultimi 53 secondi abbiamo fatto 6 su 6 ai liberi, (4 su 4 di Binci e 2 su 2 di Perini)". Nella fase calda del match le civitanovesi non si sono fatte prendere dalla foga.