Oasport.it - A Whistler scattano i Mondiali di slittino, l’Italia vuole migliorare l’edizione di Altenberg

Leggi su Oasport.it

Tutto è pronto per il via ufficiale degli attesissimi Campionatidi2025. Siamo di fronte alla cinquantatreesima edizione della manifestazione iridata che, per l’occasione, si disputerà a(British Columbia, Canada) da giovedì 6 a domenica 9 febbraio.Il programma presso ilSliding Centre sarà ricchissimo con le consuete gare di singolo e di doppio, quindi vedremo anche il team relay e le prove di doppio e singolo miste.sbarca sul budello della British Columbia con la chiara intenzione diquanto fatto nella scorsa edizione. La formazione azzurra, infatti, aveva chiuso con la medaglia d’oro nel doppio femminile con Andrea Voetter e Marion Oberhofer. L’obiettivo non sarà semplice, anche perchè in questa annata i risultati non sono stati eclatanti per gli italiani, ma la voglia di ben figurare è evidente.