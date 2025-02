Secoloditalia.it - A Verona i funerali di Nora: irreperibile il tunisino indagato per la sua morte. Don Coluccia: la droga ruba vite e sogni (video)

Oggi è il giorno del dolore e dello sconcerto a: nella moschea di Via Bencivenga Biondani della città, sono in programma a partire dalle 14.45 di oggi pomeriggio idiJlassi, la 15enne italo-tunisina trovata morta lunedì 27 gennaio in un appartamento abbandonato dell’Ater a San Bonifacio. La Procura ha aperto un fascicolo perin conseguenza di altro delitto, ipotizzando che la ragazza sia morta per un’overdose di eroina, ma l’unicoal momento è unsenza fissa dimora di 30 anni non ancora rintracciato dagli inquirenti: di lui non c’è nessuna traccia, è.Oggi adi, la 15enne trovata morta a San BonifacioNel frattempo, l’autopsia sui resti della poveranon ha rilevato segni particolari di violenza, ma saranno dirimenti gli esami tossicologici.