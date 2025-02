Veronasera.it - A verona c'è una pasticceria che fa i Baci di Giulietta e Romeo

Leggi su Veronasera.it

Ilo è da sempre il gesto che suggella le storie più romantiche, da quelle leggendarie come quella di, fino agli amori quotidiani. A, la storicaFlego, con cinque punti vendita in città, ha trasformato questo simbolo universale in una prelibatezza perfetta.