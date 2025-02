Tarantinitime.it - A Taranto il convegno “Autismo e ambiente: correlazioni e buone prassi”

Tarantini Time QuotidianoSi terrà, alle ore 17.30 di sabato 8 febbraio, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città di, l’evento pubblico “”, promosso dalla rete di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.L’evento è coordinato dal partner Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di, nell’ambito dell’intervento Community e Capacity Building, ed è patrocinato dall’Ordine dei Medici die vede la collaborazione di ISDE Medici eSezione Massafra.Dopo un’apertura in musica a cura del duo SbadAut con Antonio Salvato e Alessandro Cecere, il”, moderato dalla giornalista Paola Casella, sarà aperto dalla Responsabile di Progetto Lucia Lazzaro che illustrerà il progetto “BES-T Community in Best Practice”, per poi coordinare il tavolo dei relatori durante l’evento; seguirà il saluto di Caterina Buonomo, Presidente della Soc.