Milleunadonna.it - A scuola col niqab, ecco chi alzerà il velo per il riconoscimento. E scoppia la polemica

In Italia esiste una legge del 1975 che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto che è stata resa più stringente dalle misure antiterrorismo del 2005 aumentando le pene da sei mesi o un anno di reclusione a uno o due anni di reclusione e all'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Chi travisa il volto in qualsiasi modo vio.