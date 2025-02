Udinetoday.it - A Sappada +12% di presenze sulle piste durante le vacanze

Leggi su Udinetoday.it

Crescono leinvernali a. "Le risorse che la Regione ha destinato al polo didal 2019, ovvero da quando la località turistica è entrata in Friuli Venezia Giulia, stanno dando i loro frutti. Dal 2019 abbiamo destinato 27,6 milioni di euro, già in parte messi a terra, per.