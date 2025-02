Unlimitednews.it - A Roma una mostra fotografica racconta “Il viaggio del plasma”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Arriva a“Ildel”, unache propone un percorso visivo per il processo di produzione dei farmaciderivati salvavita a partire dalla donazione del sangue. L’iniziativa, che è già stata ospitata a Siena e Firenze, è promossa dal consorzio Pla.Net (Network, un accordo interregionale che unisce Toscana, Campania, Lazio, Marche e Molise) con il supporto non condizionante di Takeda. “L’obiettivo è coinvolgere la popolazione di giovani universitari della Regione Lazio in questa iniziativa che non solo offre un’esperienza informativa di grande impatto, ma promuove anche la cultura della solidarietà rappresentando un’occasione di sensibilizzazione alla donazione del”, ha esordito Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università di Tor Vergata, aprendo la conferenza di presentazione della, allestita dal 5 al 12 febbraio nell’area Galleria del Policlinico.