A Dumfries House una delle dimore scozzesi ora si può cenare come i nobili del XVIII secolo Ma il costo fa insorgere gli inglesi

Salmone in camicia, arrosto di carne di cervo, manzo e contorni vari, il tutto completato da un classico syllabub, uno zabaione al limone e al pistacchio, e altri dessert dell’epoca. Un menù, quello offerto da– unaresidenze di re Carlo III in Scozia – per una cena privata ed esclusiva, che si propone di ricreare i pasti tipici del Settecento britannico non solo nelle portate ma anche nell’atmosfera. I critici gastronomici hanno lodato l’iniziativa per la straordinaria qualità degli ingredienti e la cura dei dettagli dimostrata nella preparazione dagli chef Royal, ma hanno stroncato subito il prezzo: oltre 450 euro a persona. Re Carlo scherza, Kate Middleton incanta: il primo banchetto di Stato è un successo X La cena storica di re Carlo IIIL’18th Century Dinner è un’iniziativa voluta da Carlo per incrementare i profittisueRoyal.