Oasport.it - A che ora partono Paris, Casse e gli azzurri nella seconda prova di discesa ai Mondiali: n. di pettorale, programma esatto, tv

Giovedì 6 febbraio (ore 09.30) andrà in scena lacronometrata dellalibera maschile deidi sci alpino. Dopo aver rotto il ghiaccio con il primo test sulle nevi di Saalbach (Austria), gli uomini jet avranno a disposizione un’ulteriore uscita perre le linee migliori e perfezionare il feeling in vista della gara di domenica, preceduta dal superG di venerdì.Dominike Mattiasaranno i due alfieri di punta dell’Italia, desiderosi di trovare la giusta condizione per poi puntare alle medaglia durante il fine settimana. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Florian Schieder, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni, che sono in ballottaggio tra loro per meritarsi gli ultimi pettorali per la gara.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali di partenza e a che oraDominik, Mattiae gli altricronometrata delladei