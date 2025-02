Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prove discesa Mondiali Saalbach, programma, streaming

Stiamo entrando sempre più nel vivo degli attesissimi Campionatidi sci2025 che si stanno disputando a-Hinterglemm (Austria). Dopo l’antipasto del parallelo a squadre misto di ieri,si prosegue con ledelle discese che, come ben sappiamo, sono fondamentali per lo svolgimento delle gare.Lafemminile si disputerà nella giornata di sabato 8 febbraio alle ore 11.30 e andrà ad assegnare una delle medaglie d’oro più attese dell’intera kermesse iridata. La seconda prova, invece, sarà in scena nella giornata odierna a partire dalle ore 10.00 e ci permetterà di capire quale atlete avrà impattato nel migliore dei modi con la pista Schneekristall-Zwölfer. L’Italia si rimbocca le maniche e punta in alto, specialmente con il duo composto da Federica Brignone e Sofia Ga, ormai due certezze in ogni gara veloce.