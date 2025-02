Iltempo.it - A Castel Guelfo precipita un elicottero: tra le vittime anche Lorenzo Rovagnati

Unto intorno alle 19.20 a, in provincia di Parma e, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero sopravvissuti. Il velivolo sarebbe caduto all'interno della proprietà appartenente alla famiglia, un membro del nucleo dei fondatori dell'azienda di salumi, avrebbe perso la vita insieme alle altre due persone a bordo. Stando a quanto apprende l'Adnkronos,era solito raggiungere illo diquasi tutti i mercoledì dell'anno, partendo indalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. Ancora da capire se l'incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o durante un altro spostamento. A bordoil pilota dell'e un terzo individuo non ancora identificato.