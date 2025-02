Gamberorosso.it - “A casa cucina mia suocera. Ma sono cresciuto con la pasta e patate di zio Tonino”. Intervista ad Alessandro Borghese

Quarantottoi suoi anni, venti quelli in cui è in televisione e sempre venti i programmi che ha condotto, quattro i ristoranti che visita in ogni puntata del suo programma di punta.non ha bisogno di presentazioni, se non di numeri, tutti quelli che ha in regola per definirsi uno degli chef televisivi più amati dagli italiani. Con il ritorno della nuova edizione di Celebrity Chef il 13 gennaio (la prima parte registrata a Venezia nel suo ristorante con Marisa Laurito e Moreno Cedroni come giudici) e la seconda in onda dal 31 gennaio con i nuovi giudici Adrea Aprea e Maddalena Fossati,vola alto.Chef, il suo programma - Celebrity Chef - è ripartito da qualche giorno. Come si è mangiato in questa stagione? Ci racconti qualche retroscena.In generale non abbiamo mangiato bene, abbiamo avuto due tre picchi di cui, una rapper che sa il fatto suo che hato una grande cena, sibruciate parecchie cose.