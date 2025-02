Liberoquotidiano.it - "A 12 anni persi una finale contro di lui. E dopo la partita....". Sinner? Il gesto che svelò il suo futuro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si chiama Gabriele Felline, ha 23comeed è stato da piccolo avversario di Jk, affrontato in una sfida del Nike Junior Tour. Lavenne giocata a Kamarina all'interno di un club Mediterranée e il vincitore, per l'occasione, avrebbe avuto un posto nel Master mondiale del circuito, a Miami. Felline, al Corriere di Torino ha ricordato quell'esperienza: “Vinse Jk e meritò la vittoria — ricorda lo sportivo nato a Biella ma trasferitosi giovanissimo a Torino —una bella partenza (3-0), aveva recuperato e al termine si era imposto 6-3 6-1. Già da under-12 riusciva a fare molto bene le cose semplici. Tirava forte e in diagonale e la sua palla era molto pesante. Sapevamo delle sue potenzialità, ma era meno conosciuto di altri perché non partecipava a tutti i tornei e si divideva ancora con lo sci alpino.