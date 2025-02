9-1-1 | Lone Star la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

9-1-1:, ladel9-1-1:si è ufficialmente conclusa dopo cinque anni di salvataggi ad alto rischio e sviluppo emotivo dei personaggi. La serie texana spin-off di 9-1-1 è iniziata nel 2020 come primo spinoff del franchise, ma ha rapidamente consolidato la propria identità grazie a personaggi diversi e a trame uniche. La cancellazione di 9-1-1:ha purtroppo confermato che la quinta stagione sarà l’ultima per i vigili del fuoco di Austin, ma ildella serie ha trattato bene la maggior parte dei suoi personaggi.Rob Lowe ha guidato il cast di 9-1-1:nel ruolo di Owen Strand, il capitano trapiantato del 126 dopo una catastrofe che ha lasciato Judson “Judd” Ryder (Jim Parrack) come unico sopravvissuto. Owen recluta Marjan Marwani (Natacha Karam), Paul Strickland (Brian Michael Smith) e Mateo Chavez (Julian Works) per unirsi a lui e a suo figlio TK (Ronen Rubinstein) nella ricostruzione della 126.