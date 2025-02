It.newsner.com - 7 segnali di allarme del corpo prima di un attacco cardiaco

Undi cuore spesso sembra arrivare dal nulla, ma il vostropuò darvi sottilidiun mesedell’. Questi primi sintomi, spesso scambiati per stress, stanchezza o persino indigestione, richiedono la vostra attenzione e riconoscerli potrebbe salvarvi la vita!Secondo i Centers for Disease Control (CDC), ogni 33 secondi muore una persona a causa di una malattia cardiovascolare, rendendo le malattie cardiache la principale causa di morte per uomini e donne.“Undi cuore, chiamato anche infarto del miocardio, si verifica quando una parte del muscolonon riceve abbastanza sangue”, scrive il CDC. “Più tempo passa senza un trattamento per ripristinare il flusso sanguigno, maggiore è il danno al muscolo”.Ma un recente studio – pubblicato nella National Library of Medicine – spiega che alcuni sintomi sono presenti già un mesedell’, dando alle persone tutto il tempo necessario per ottenere assistenza medica.