5 colpi di mercato sfumati all'ultimo minuto: quando il sogno diventa beffa

Il calciomercato invernale 2025 si è chiuso il 3 febbraio, e con esso sono arrivate anche le consuete sorprese, colpi di scena e, inevitabilmente, qualche operazione saltata. Sebbene questa finestra di mercato sia spesso considerata meno glamour rispetto a quella estiva, negli ultimi anni abbiamo assistito a trattative che hanno avuto il potenziale di cambiare gli equilibri della stagione. Ma, come sempre accade, per ogni acquisto completato, ce n'è uno che sfuma. Ecco una selezione di 5 colpi di mercato che sembravano fatti, ma che alla fine non hanno visto la luce.

Danilo al Napoli: il colpo sfumato per la famiglia

La Juventus sembrava pronta a rivoluzionarsi con l'arrivo di Thiago Motta in panchina, e tra le vittime più illustri di questa ristrutturazione c'era proprio Danilo.