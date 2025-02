Unlimitednews.it - 41 milioni di euro per assicurazioni agevolate in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) – Un importante passo avanti per la tutela del settore agricolo italiano. Agea, l’Agenzia per le Erogazioni inha emesso il decreto di pagamento per la gestione del rischio delle colture vegetali, per un totale di 41di. Il provvedimento rientra nel cronoprogramma definito dalla Task Force sulla gestione del rischio, coordinata da AGEA con la partecipazione del Ministero dell’, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), dei Consorzi di Difesa, di ISMEA e delle compagnie assicurative. “Il provvedimento – ha spiegato il Ministro dell’, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – consente di coprire per l’80% gli impegni assunti nel 2023 e per il 20% di saldare pendenze pregresse risalenti fino al 2015, segnando un cambio di passo nella gestione delleper il settore agricolo”.