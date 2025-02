Metropolitanmagazine.it - 10 persone uccise nella “peggiore sparatoria di massa nella storia della Svezia”

La polizia ha dichiarato che almeno 10sono statein una scuola martedì, in quella che è stata descritta come ladi. Anche il presunto autore è morto. Secondo Roberto Eid Forest, capo del distretto di poliziacittà, un gran numero diè rimasto ferito dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un campuscittà di Örebro,centrale.La polizia ha affermato che l’autore non era noto a loro primae che non era collegato ad alcuna gang. Hanno anche affermato che al momento non ci sono informazioni che indichino che l’attentatore abbia agito sulla base di motivazioni ideologiche. La polizia non ha detto che tipo di arma è stata utilizzata dall’uomo armato.“Pensiamo che sia un unico colpevole”, ha detto Forest.