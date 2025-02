Lettera43.it - 1 maggio, dove si festeggia in Europa

Il 1°, la Festa dei Lavoratori, è una ricorrenza osservata nellar parte dei Paesi in, per onorare le conquiste dei movimenti operai e dei lavoratori e per rivendicare i diritti che ancora mancano di riconoscimento. La sua origine risale alle lotte per la riduzione dell’orario lavorativo durante la Rivoluzione industriale. Negli Stati Uniti, la Federazione dei lavoratori organizzati e il movimento dei Knights of Labor promossero manifestazioni e scioperi significativi, fino a quando nel 1866 fu approvata la prima legge sulle otto ore lavorative in Illinois, che entrò in vigore il 1ºdel 1867, giorno di una grande manifestazione a Chicago. Nel 1889, il Congresso internazionale di Parigi dichiarò ufficialmente il 1ºcome Festa internazionale dei Lavoratori, da lì la data si diffuse in tutto il mondo.