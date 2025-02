Ilfattoquotidiano.it - Zuccheri, grassi e sale: così le aziende ci rendono dipendenti dai cibi. Ecco come disintossicarci

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Costretti dal nostro cervello a mangiare sempre di più e sempre peggio. Condannati alle dipendenze di ogni tipo, dalle droghe, al porno, al digitale. Tutto questo ha dei colpevoli abbastanza precisi: leche utilizzano la conoscenza dei nostri meccanismi cerebrali per spingerci al consumo. A lanciare l’allarme è lo scienziato danese Nicklas Brendborg, di cui è appena uscito in Italia Ancora un po’.la scienza manipola i nostri istinti e i nostri consumi (Sonzogno editore).Tra non molto, spiega l’esperto, il Pianeta avrà superato il discrimine fatale del 50 per cento della popolazione in sovrappeso. L’emergenza riguarda tutti i Paesi in maniera trasver, dal Messico alla Nuova Zelanda, dall’Iraq a Israele. Ciò avviene perché siamo abbindolati daisuperstimolanti, studiati in laboratorio proprio per attivare in maniera anomala i meccanismi di ricompensa del cervello.