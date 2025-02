Anteprima24.it - Zuberek chiude il mercato dell’Avellino, il punto sulla rosa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlsicon l’arrivo di Jan, a titolo temporaneo dall’Inter via Lecco. Attaccante 2004 è cresciuto in Polonia nelle giovanili dell’AP Talent Bia?ystok. In Italia è passato tra i settori giovanili di Spal e Inter. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Ternana e apLecco. In totale ha collezionato 16 presenze, divise tra serie B, serie C e Coppa di C. In uscita, Daishawn Redan passa al Beerschot a titolo temporaneo con diritto di opzione.I movimenti in entrata e in uscita.Entrate: Lescano (2027) dal Trapani, Palumbo (2028) dalla Juventus Next Gen (obbligo a determinate condizioni), Manzi (2027) dalla Virtus Entella, Todisco (2027) dal Sorrento. Cagnano dal Sudtirol (obbligo a determinate condizioni), Panico dalla Carrarese (obbligo in caso di promozione),(titolo temporaneo).