Ztl al Vomero, sarabanda di accuse dopo lo stop del Comune di Napoli

Tempo di lettura: 3 minutiPedonalizzazioni in area collinare a: ha acceso lo scontro quanto si è consumato stamane in commissione polizia locale. L’amministrazione comunale, per bocca dell’assessore Cosenza, ha di fatto bloccato le proposte su Ztl al. Un altolà alle richieste della municipalità 5, ma anche dei comitati e perfino della Polizia municipale. In sala è si è alzata la tensione, anche per la comparsa del tema piazza degli Artisti. Il controverso dispositivo, varato dal parlamentino municipale, ha innescato unadi interventi. La coda si mostra non meno tesa dei lavori in via Verdi.Una nota della rete sociale No Box attacca Cosenza. Giorni fa, l’assessore aveva bollato come “estemporaneo” il progetto di Ztl, in procinto di essere lanciato dalla rete ambientalista.