Lopinionista.it - “Zoo 25. Veniamo noi” in scena nei teatri italiani

MILANO – “Lo Zoo di 105”, in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, è da sempre uno dei programmi più ascoltati d’Italia, il più querelato, il più discusso, il “programma che non piace”.Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, “Lo Zoo di 105” è un programma radiofonico da milioni di ascoltatori, un programma tv, una serie di compilation e ora ha deciso di affrontare una sfida del tutto inedita in teatro. Per Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri e tutta la squadra sarà un importante momento di incontro con il proprio pubblico.I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. “Zoo 25.noi.” è una produzione Color Sound. Assolutamente da non perdere per gli amanti del genere.L'articolo “Zoo 25.noi” inneiL'Opinionista.