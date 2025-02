Anteprima24.it - Zinzi: “Lega protagonista con il primo gruppo dell’opposizione”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La nascita ufficiale delnel consiglio comunale di Napoli segna un nuovo inizio per il nostro partito che ha saputo riorganizzarsi mettendo i cittadini alposto e concretizzando l’idea di un partito nazionale che si costituisce a tutela di una comunità da cui trae la sua forza. In questo, la scommessa del partito nazionale vinta da Matteo Salvini e l’impegno di Claudio Durigon per il Sud sono stati per noi illuminanti e con la nostra squadra forte, presente e in continua crescita sapremo essere portavoce dei napoletani e dei campani delusi dal malgoverno della sinistra. Non ci fermiamo e la prossima sfida cruciale è quella di diventare determinanti in Regione, esattamente come siamo riusciti ad essere protagonisti a Napoli, la Capitale del Mezzogiorno, essendo ildella maggioranza con tre consiglieri.